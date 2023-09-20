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О проблемах с водой заявил глава Казахстана на Генассамблее ООН

Казахстан ООН вода Фото: pixabay
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о проблемах с водой в центрально-азиатском регионе, сообщает Zakon.kz.

В регионе нехватка воды, по его словам, создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. Подобная ситуация будет наблюдаться во всем мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%.

"Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата. В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны. Спасение Каспийского моря, как отметил Токаев, должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества.

В стране актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. Об этом 1 сентября 2023 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана. С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 млрд куб. м.

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