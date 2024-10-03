Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи: о чем там говорится

3 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем. В телеграмме отмечается, что Корея – это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства.

Кроме того, выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.



"Глава государства пожелал президенту Кореи успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия", – говорится в сообщении.

Ранее, 2 октября 2024 года, Токаев наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников.