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Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи: о чем там говорится

Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи: о чем там говорится, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:08 Фото: akorda.kz
3 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем. В телеграмме отмечается, что Корея – это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства.

Кроме того, выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.

"Глава государства пожелал президенту Кореи успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия", – говорится в сообщении.

Ранее, 2 октября 2024 года, Токаев наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников.

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