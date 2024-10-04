Марат Кожаев уходит из МВД в Сенат

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие документы, подписанные президентом, 4 октября 2024 года опубликовали на сайте Акорды:

Распоряжением главы государства Кожаев Марат Шадетханович освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК. Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом Сената Парламента РК.

Ранее указом Касым-Жомарта Токаева прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Ляззат Калтаевой.

Марат Кожаев родился 23 февраля 1964 года в Алматинской области. Окончил в 1989 году Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году – Академию МВД РК по специальности "Юрист".

Трудовую деятельность начал в 1984 году милиционером изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области. С 1985-го по 2004 год занимал различные должности в органах внутренних дел. Также был заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматы (2004-2007), замначальника Департамента (ведающий вопросами следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы (2007-2009), замначальника Департамента внутренних дел Жамбылской области (2009-2012). С февраля 2012 года по август 2014-го занимал должность председателя следственного комитета МВД РК, с сентября 2014 года по декабрь 2017-го – начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области, с декабря 2017 года по апрель 2019-го – начальника Департамента внутренних дел Астаны.

Первым заместителем министра внутренних дел РК стал в апреле 2019 года.