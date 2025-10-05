#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 11:22 Фото: Акорда
5 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа. Глава государства подчеркнул, что высоко ценит личный вклад президента Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами", – сообщила пресс-служба Акорды.

Собеседники также рассмотрели график предстоящих контактов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября направил телеграмму поздравления новому Великому герцогу Люксембурга Гийому в связи с его вступлением на престол.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
