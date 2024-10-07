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Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел

Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 09:02 Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Бауржана Аленова первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. Ранее Аленов возглавлял Департамент полиции Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом назначении стало известно из заявления пресс-службы Акорды 7 октября 2024 года.

"Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в официальном документе.

Бауржан Толегенович Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области.

В 2004 году окончил юридический институт "Фемида", в 2012 году – Карагандинский юридический институт.

Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД Кокшетау.

В 2013 году возглавлял УВД Кокшетау ДВД Акмолинской области.

С 2015 по 2018 год являлся заместителем начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника акмолинского ДП.

С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД.

В августе 2022 года Аленов возглавил ДП Алматинской области.

Стоит отметить, что 4 октября Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.

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