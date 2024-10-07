Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел
Об этом назначении стало известно из заявления пресс-службы Акорды 7 октября 2024 года.
"Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в официальном документе.
Бауржан Толегенович Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области.
В 2004 году окончил юридический институт "Фемида", в 2012 году – Карагандинский юридический институт.
Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД Кокшетау.
В 2013 году возглавлял УВД Кокшетау ДВД Акмолинской области.
С 2015 по 2018 год являлся заместителем начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника акмолинского ДП.
С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД.
В августе 2022 года Аленов возглавил ДП Алматинской области.
Стоит отметить, что 4 октября Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.