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Главы парламентов Казахстана и Венгрии обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Главы парламентов Казахстана и Венгрии обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19 Фото: Ж.Жумабекова
По приглашению председателя Государственного собрания Венгрии Ласло Кевера группа депутатов во главе со спикером Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым посетила Венгрию с официальным визитом.

В Будапеште депутаты встретились с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером. А также состоялась встреча с жителями города Карцага.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19

Фото: Ж. Жумабекова

На встрече с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком обсуждался широкий круг вопросов дружбы и сотрудничества между двумя странами. Председатель Мажилиса отметил, что с большой интенсивностью посещает братскую для Казахстана Венгрию, и передал Тамашу Шуйоку теплую речь от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Развитие сотрудничества с Венгрией – один из приоритетов внешнеполитических отношений Казахстана. За время Соглашения об отношениях, которое в этом году функционирует 10 лет, казахстанско-венгерское сотрудничество достигло уровня стратегического партнерства. Несомненно, это результат обоюдных усилий лидеров наших стран", – сказал спикер Мажилиса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Венгрия Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19

Фото: Ж.Жумабекова

Председатель Мажилиса рассказал о масштабных реформах, которые реализуются в Казахстане по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. В их числе прошедший 6 октября общенациональный референдум.

"В стране формируется новая политическая культура. Ее суть в том, что все важные решения выносятся на обсуждение общества и принимаются вместе с народом. Этот принцип Касым-Жомарт Токаев реализует с первых дней своего президентства. Мы знаем, что Венгрия имеет большой опыт в области атомной промышленности, и мы считаем целесообразным усилить  работу в этом направлении".Ерлан Кошанов

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19

Фото: Ж.Жумабекова

Далее спикер Мажилиса встретился с председателем Венгерского государственного собрания Ласло Кевером. Стороны обсудили современное состояние и перспективы межпарламентских отношений.

"Для нас Венгрия – надежный друг, братское государство и стратегический партнер. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества. Мы знаем, что это желание взаимно. В наших законодательных органах активно работают межпарламентские группы дружбы. Призываем международные организации к расширению нашего партнерства", – сказал председатель Мажилиса.

Также глава казахстанской делегации проинформировал венгерских коллег о текущей законотворческой деятельности Мажилиса.

По завершении встречи глав парламентов двух стран было подписано Соглашение о правительстве между Мажилисом Парламента РК и Государственным собранием Венгрии. Кроме того, Ерлан Кошанов пригласил своего коллегу Ласло Кевера посетить Казахстан с визитом.

Венгрия Казахстан международный, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19

Фото: Ж. Жумабекова

Члены делегации возложили цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву, расположенному в Будапеште, а также встретились с казахстанскими студентами, проживающими в Венгрии.

Венгрия Казахстан международный, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:19

Фото: Ж. Жумабекова

Официальный визит депутатов Мажилиса продолжится на следующий день в городе Карцаге. Там Ерлан Кошанов проведет встречу с жителями – потомками кипчаков.

"Мы всегда относимся к вам как к братьям по духу и по крови. И казахи, и венгры – наследники древних гуннов, тюрок, кипчаков, населявших великие степи Евразии. Нас связывают не только наши генетические корни, но и общая славная история двух народов, наши нерушимые традиции. В XXI веке укрепляются связи между братскими тюркскими народами, в том числе и казахско-венгерское сотрудничество. Эта тенденция нас радует. Как парламентарии, мы будем всячески способствовать сближению наших стран и народов", – сказал спикер Мажилиса.

В рамках визита члены делегации приняли участие в открытии скульптуры "Домбра" в городе Карцаге, установленной в знак культурной цепи и незыблемой дружбы двух народов, и посетили культурно-исторические объекты кипчаков.

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