Токаев обсудил с главой Государственного собрания Венгрии сотрудничество в сфере образования
В беседе с Ласло Кёвером Касым-Жомарт Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.
Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.
"Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз пригласить вас посетить Казахстан", – сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместные усилия в этом направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.
Отдельно глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена.
"Только что я встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии. Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение и увеличивать количество казахстанских студентов в вашей стране. Контакты между молодежью двух стран будут служить "золотым мостом" наших народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для их дальнейшего укрепления
Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня.
Собеседники обменялись мнениями по международной ситуации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-венгерском инвестиционном круглом столе.