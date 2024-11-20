Токаев обсудил с главой Государственного собрания Венгрии сотрудничество в сфере образования

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев 20 ноября провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Ласло Кёвером Касым-Жомарт Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.



Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.

"Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз пригласить вас посетить Казахстан", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместные усилия в этом направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Отдельно глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена.

"Только что я встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии. Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение и увеличивать количество казахстанских студентов в вашей стране. Контакты между молодежью двух стран будут служить "золотым мостом" наших народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для их дальнейшего укрепления

Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями по международной ситуации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-венгерском инвестиционном круглом столе.

