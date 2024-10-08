Токаев прилетел в Москву с рабочим визитом
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находится в Москве, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 октября 2024 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании совета глав государств СНГ", – говорится в сообщении.
Также Акорда опубликовала кадры совместного фотографирования глав государств – участников СНГ.
Ранее сообщалось, что глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании совета министров иностранных дел СНГ. Министры согласовали проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств в ходе Саммита СНГ. Уточнялось, что он запланирован на 8 октября в Москве.
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7 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
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