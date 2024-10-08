Токаев прилетел в Москву с рабочим визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находится в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 октября 2024 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании совета глав государств СНГ", – говорится в сообщении.

Также Акорда опубликовала кадры совместного фотографирования глав государств – участников СНГ.

Ранее сообщалось, что глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании совета министров иностранных дел СНГ. Министры согласовали проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств в ходе Саммита СНГ. Уточнялось, что он запланирован на 8 октября в Москве.

Материал по теме Глава КНБ рассказал о международных угрозах Казахстану и странам СНГ

7 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.