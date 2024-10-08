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Токаев предложил странам СНГ запустить программу "Ярмарка Содружества"

встреча в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 19:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев сообщил, что для Казахстана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

"Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу "Ярмарка Содружества", в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана – Таразе, который в свое время был важным узлом Великого Шелкового пути и издревле назывался "городом купцов", – предложил президент.

В выступлении было отмечено, что эффективная торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах.


"В прошлом году мной было предложено разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как "Один пояс – Один путь", "Север – Юг", Транскаспийский маршрут и другие позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на Евразийском континенте", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Другой перспективной задачей президент назвал активизацию сотрудничества в области цифровизации.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

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