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О расширении духовных и культурных связей народов СНГ высказался Токаев

О расширении духовных и культурных связей народов СНГ высказался Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 19:52 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Москве в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен расширению духовных и культурных связей народов СНГ.

"Важно постоянно расширять сферы и направления нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. Прошедшие недавно в Астане Всемирные игры кочевников собрали свыше двух тысяч спортсменов из 85 государств. Это показало высокий интерес в мире к этноспортивному движению, к культурному наследию в прошлом кочевых народов", – сказал президент Казахстана.

Важнейшее направление совместной работы – развитие межвузовских и молодежных контактов. Глава государства предложил для активизации студенческих обменов и научных стажировок запустить новую программу "Академическая столица Содружества".

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Он полагает, что наиболее подходящей платформой дискуссии на эту судьбоносную проблематику является именно СНГ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

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