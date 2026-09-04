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Политика

Токаев освободил от должности акима Алматинской области

Марат Султангазиев, экс-аким, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:01 Фото: gov.kz
Утром 4 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Алматинской области. Марат Султангазиев занимал эту должность с 11 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале.

"Указом главы государства Султангазиев Марат Елеусизович освобожден от должности акима Алматинской области", – сказано в официальной публикации.

О возможной смене акима региона сообщалось вчера, 3 сентября. В Конаеве должно состояться собрание депутатов маслихатов для дачи согласия на назначение на должность акима.

Марат Султангазиев трудовую деятельность начал в 1997 году в налоговой системе Алматы, где работал налоговым инспектором отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району.

В 1999-2001 годах занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы – от налогового инспектора до главного налогового инспектора отдела аудита юридических лиц.

В 2001-2006 годах возглавлял отдел аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району Алматы.

В 2006-2008 годах руководил Управлением налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, а затем Управлением налогового аудита Налогового комитета по Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника Налогового департамента по городу Алматы.

В 2010-2012 годах занимал должность директора Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК.

В 2012-2014 годах работал заведующим сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2014 года по октябрь 2018 года возглавлял Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2018-2021 годах был председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В мае 2021 года назначен вице-министром финансов РК, а в январе 2022 года – первым вице-министром финансов.

11 июня 2022 года стал акимом Алматинской области. В декабре 2022 года переназначен на эту должность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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