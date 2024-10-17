Токаев о российско-украинском конфликте: Стремление к миру путем переговоров – это стратегическое благоразумие

17 октября глава государства выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum, сообщает Zakon.kz.

В начале своего выступления президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная диалоговая площадка, созданная под эгидой Международного форума Астана, служит для обмена идеями по наиболее актуальным глобальным и региональным проблемам.



"Как вы знаете, сегодня перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы – региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственный и миграционный кризисы. Данные глобальные проблемы затрагивают всех нас и требуют поиска коллективных совместных ответных мер. Наше общее будущее целиком зависит от того, насколько мы сможем консолидировать усилия и прийти к консенсусу. Поэтому мы считаем большой честью участие Казахстана в этом важном процессе", – сказал он.

Глава государства считает, что по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов все больше возрастает роль средних держав.

"В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи он также подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН

"Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они – маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы", – сказал президент.

В данном контексте глава государства еще раз высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.

"Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

16 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем по его просьбе высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.