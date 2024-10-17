Токаев ответил на вопросы о роли средних держав

По завершении выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы участников форума. Об этом Zakon.kz 17 октября 2024 года рассказали в пресс-службе президента.

Модератор пленарного заседания, председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Рёллер спросил главу государства о том, какую роль Казахстан играет в регионе, а также существуют ли проблемы с точки зрения более эффективного использования позиций средних держав через региональное сотрудничество.

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы абсолютно привержены региональной политике, тесному сотрудничеству со всеми нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Чем шире мы будем сотрудничать, тем лучше для интересов Казахстана и других стран Центральной Азии. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была, скажем, 10 лет назад. Сейчас у нас развивается активное сотрудничество, налажены многогранные связи по широкому спектру вопросов. Главы государств Центральной Азии регулярно проводят встречи, где "сверяют часы". Эти встречи весьма продуктивны. Так что мой ответ вполне ясен. Наши политические принципы направлены на укрепление стратегического баланса. Я думаю, что Центральная Азия становится все более заметной на карте мира. Я надеюсь, что мои коллеги в Центральной Азии согласятся с этим", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан будет "делать все возможное для укрепления потенциала этого очень важного региона".

"Что касается Организации Объединенных Наций, то я твердо убежден, что ее нужно укреплять, потому что она незаменима. Хотя у самой организации есть немало недостатков, у нас нет иной альтернативы. Поэтому Казахстан намерен продолжать сотрудничество со всеми странами, которые разделяют эту позицию в вопросе укрепления роли ООН. Голоса региональных держав и средних держав должны быть услышаны, прежде всего в Совете безопасности. Совет безопасности также нуждается в реформировании, потому что, к сожалению, он находится в тупиковой ситуации, из которой нам нужно найти выход. Мы должны поддержать Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году будет отмечать свое 80-летие", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее был задан вопрос о роли средних держав в процессе укрепления статуса ООН и продвижении принципов мультилатерализма.

"Безусловно, Казахстан является твердым сторонником мультилатерализма. Мы убеждены, что современный мир и мир будущего должны быть универсальными, основанными, прежде всего, на принципах, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций. Нам необходимо придерживаться Устава ООН. Никто не имеет права его нарушать, поскольку других альтернатив не существует. Устав ООН служит фундаментом современного международного порядка. Да, наверное, в отношении деятельности этой организации высказывается критика, есть разочарование". Касым-Жомарт Токаев

Но, как считает президент, "нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы прекратить войны, конфликты и попытаться прийти к языку диалога".

"Что касается Казахстана, мирное сосуществование и развитие абсолютно важны для нашей страны для продолжения реформ и достижения намеченных стратегических целей. Перед нами сейчас стоят масштабные задачи по укреплению потенциала страны как в политическом, так и в экономическом плане. Именно поэтому мы выступаем за достижение мира. Мы очень благодарны всем нашим партнерам, с которыми развиваем многогранное сотрудничество. Казахстан открыт для международных рынков. Я уже говорил о том, что мы хотим привлечь как можно больше прямых иностранных инвестиций и создаем благоприятные условия для тех, кто намерен прийти на рынок Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта. Он заявил, что "стремление к миру путем переговоров – это стратегическое благоразумие". Также глава государства перечислил ключевые элементы внешней политики Казахстана.