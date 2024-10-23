Майя Санду и ее оппонент не смогли договориться о дате предвыборных дебатов

Два кандидата в президенты Молдовы еще не смогли назначить точную дату дебатов перед вторым туром президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

В этой связи дебаты кандидатов в президенты Молдовы – действующей главы государства Майи Санду и бывшего генпрокурора, выдвиженца от Соцпартии Александра Стояногло предварительно назначены на 27 октября. Информацию об этом разместили 22 октября на официальной странице Соцпартии в Facebook.

Политики назвали дату компромиссным вариантом. Дело в том, что Стояногло предлагал провести дебаты 31 октября, а команда Санду настаивала на 24 или 25 октября.

"Обсуждение мероприятия продолжается, поэтому возможны изменения", – подчеркнули в Соцпартии.

Сразу после предварительных результатов выборов 21 октября Майя Санду выступила с серьезными обвинениями в адрес криминальных групп, которые по ее мнению, существенно повлияли на исход выборов и референдума.