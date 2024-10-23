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Президент: Несмотря на последствия весенних паводков, нам удалось собрать рекордный урожай

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сбор зерна, сельхозтехника, комбайнеры , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:48 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики рассказал свое видение перспектив развития агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, данная отрасль является крайне важной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Также он выразил благодарность всем аграриям.

"Казахстан продолжит укреплять свою роль на мировом продовольственном рынке. На сегодняшний день кампания по уборке урожая завершилась. Несмотря на весенние паводки, было собрано более 26 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем. Конечно, реальная помощь, оказанная государством, способствовала достижению данных результатов. В этом году объем льготных кредитов на весеннюю посевную кампанию увеличился втрое. Дополнительные средства были выделены на лизинг сельскохозяйственной техники. В целом, в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 865 проектов общей стоимостью 2,6 трлн тенге".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, на новые рельсы поставлена работа по поддержке предпринимательства. Это особенно важно, учитывая, что малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти половину экономически активного населения. Он напомнил, что в целях дальнейшего улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны в мае подписал Указ по либерализации экономики.

"Отечественные предприниматели активно участвуют в реализации важных страновых проектов: строят школы, больницы и другие социальные объекты, инвестируют в развитие промышленности и инфраструктуры, поддерживают благотворительные инициативы. Это яркий показатель созидательного партнерства государства и бизнеса, зрелости и социальной ответственности наших бизнесменов".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент уточнил, что прямая задача правительства и акимов – оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, не закрываться от предпринимателей, а конструктивно взаимодействовать с ними.

Вместе с тем, по заверению Токаева, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

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