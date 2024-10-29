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Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 октября 2024 года, состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом. Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:08

Фото: akorda.kz

Токаев прилетел в Монголию днем ранее, 28 октября. В аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

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