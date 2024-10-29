Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии
На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Токаев прилетел в Монголию днем ранее, 28 октября. В аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.