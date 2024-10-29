Караул и конная гвардия в доспехах: как прошла церемония встречи Токаева в Монголии

Фото: akorda.kz

Сегодня, 29 октября 2024 года, состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом. Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

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