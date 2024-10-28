Как Токаева встретили в Монголии

Сегодня, 28 октября 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, сообщает Zakon.kz.

Красочными кадрами со встречи президента поделилась пресс-служба Акорды.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что в аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов", – говорится в сообщении.

Анонс визита Токаева в Монголию был опубликован 26 октября 2024 года.