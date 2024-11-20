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Где и как прошла официальная церемония встречи Токаева в Венгрии

Где и как прошла официальная церемония встречи Токаева в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 20 ноября 2024 года, состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента уточнили, что официальная церемония встречи состоялась на площади львов Королевского дворца Будапешта.

Касым-Жомарта Токаева под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.

Где и как прошла официальная церемония встречи Токаева в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:01

Фото: akorda.kz

Начальник Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем Почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем.

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.

Где и как прошла официальная церемония встречи Токаева в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:01

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию 19 ноября 2024 года. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Виктор Орбан. Позднее они посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА.

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