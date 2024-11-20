Где и как прошла официальная церемония встречи Токаева в Венгрии
В пресс-службе президента уточнили, что официальная церемония встречи состоялась на площади львов Королевского дворца Будапешта.
Касым-Жомарта Токаева под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.
Фото: akorda.kz
Начальник Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем Почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию 19 ноября 2024 года. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Виктор Орбан. Позднее они посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА.