Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан

По итогам переговоров 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном, сообщает Zakon.kz.

Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях:

Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025-2027 годы; Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана; Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года; Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана; Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана; Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана; Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным архивным управлением при Кабинете министров Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий; Меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством "Туркменховаёллары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана; План сотрудничества между Акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и Хякимликом Балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год; Меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Государственным информационным агентством Туркменистана TDH; Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и государственным концерном "Туркменгаз"; Соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО "НК "КазМунайГаз" и государственным концерном "Туркменнебит"; Соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО "Казпочта" и компанией почтовой связи "Туркменпочта"; Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО "НК "Актауский морской торговый порт" и АОЗТ "Морской торговый флот"; Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Фото: akorda.kz

Утром 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. О чем еще Токаев поговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым, можно прочитать по этой ссылке.

Также Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги".

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Позднее Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате. Глава Казахстана назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.