Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции

По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии.

Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам.

Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Société Generale S.A.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA.

Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов.

Ранее во время брифинга Токаев заявил, что готов создать благоприятные условия для работы французских компаний на рынке РК. Позже он отметил, что в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.