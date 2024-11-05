Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:15 Фото: Акорда
По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

  • Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии.
  • Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам.
  • Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Société Generale S.A.
  • Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA.
  • Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов.

Ранее во время брифинга Токаев заявил, что готов создать благоприятные условия для работы французских компаний на рынке РК. Позже он отметил, что в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

Читайте также

встреча с президентом
Макрон оценил выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи"
Отношения между Францией и Казахстаном доказали свою значимость
Макрон: Отношения между Францией и Казахстаном доказали свою значимость
Флаги Франции и Казахстана
В Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Париж Франция Макрон Эммануэль 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: