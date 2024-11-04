Президент Казахстана прибыл с госвизитом во Францию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 ноября прибыл с государственным визитом во Французскую Республику, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом.

4 ноября на сайте французского издания Le Figaro в преддверии визита Токаева во Францию была опубликована его статья.