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Президент Казахстана прибыл с госвизитом во Францию

Токаев прибыл с госвизитом во Францию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 ноября прибыл с государственным визитом во Французскую Республику, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом.

4 ноября на сайте французского издания Le Figaro в преддверии визита Токаева во Францию была опубликована его статья

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