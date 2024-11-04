Токаев: Казахстан – стратегический и надежный партнер для Франции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать французскую атомную индустрию после принятия решения о строительстве первой атомной электростанции в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей статье, размещенной на сайте французского издания Le Figaro.

"Приходится констатировать, что современный мир становится все более непредсказуемым и находится в положении беспрецедентной турбулентности и геополитической поляризации. Ситуацию осложняют два больших планетарных вызова: стремительно нарастающее климатическое потепление и массовое миграционное движение. Эти факторы, взаимно усиливая друг друга, ведут к разрушительным последствиям, от которых страдают миллионы людей по всему миру", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Однако, по его мнению, существующие системы управления и международные механизмы реагирования оказываются недостаточно эффективными в условиях таких кризисов.

"Особенно тревожно констатировать, что многосторонние институты все чаще оказываются в тупике. Пример Организации Объединенных Наций наглядно демонстрирует этот кризис. Эта организация, созданная изначально как символ всемирной солидарности, остается сегодня незаменимой и сталкивается с серьезными сложностями. Традиционные сверхдержавы, экономические и политические мастодонты расходятся по крупным текущим вопросам повестки дня. Последствия этих разногласий особенно остро ощущаются в регионах, где конфликты приобретают затяжной характер, тогда как структуры, созданные для разрешения этих разногласий, в первую очередь ООН, парализованы", – подчеркнул президент Казахстана.

Таким образом, он считает, что следует принять, что "геополитическая система координат" претерпела существенные изменения, и переосмыслить мультилатерализм. Одним из ключевых аспектов новой реальности является признание растущей роли группы средних держав.

"Экономическая и политическая важность этих стран растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности. Поскольку крупные державы не способны достичь консенсуса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность глобальному сотрудничеству. На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении дипломатических инициатив по всему миру. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии", – добавил Токаев.

Он напомнил, что перед лицом текущих вызовов и роста рисков возникновения конфликтов Казахстан сопровождает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог. Предоставляя площадку Азербайджану и Армении для переговоров по мирному договору, Казахстан всемерно поддерживает стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях.

"Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Наконец, мы регулярно проводим съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Все эти действия отражают наши общие ценности солидарности, равенства и мира – ключевые принципы, которые мы разделяем с Францией. В национальном плане мы создали прочную демократическую систему управления во внутренней политике и активно развиваем такие отрасли будущего, как зеленая энергетика, цифровые технологии и логистика, в том числе в тесном взаимодействии с французскими компаниями", – отметил глава Казахстана.

При этом он рассказал, что в сфере охраны окружающей среды страна твердо привержена глобальной климатической повестке и решительно поддерживает Парижское соглашение по климату, подтверждая тем самым наши обязательства перед планетой и будущими поколениями. Заявленная нами цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году является еще одним доказательством последовательной реализации Казахстаном целей устойчивого развития.

"Мы рады совместной с президентом Эмманюэлем Макроном реализации инициативы OneWater Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: "Чистая вода и санитария для всех". Кроме того, твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию через такие проекты, как "Срединный коридор" – стратегический проект, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море", – подчеркнул глава государства.

По его словам, речь идет не только о расширении торговых путей.

"Мы говорим об укреплении духа сотрудничества, способствующего взаимовыгодным экономическим связям между различными регионами. Такие усилия важны для обеспечения энергетической безопасности Европы и Франции, что является важным аспектом наших двусторонних отношений. Казахстан, являющийся мировым лидером по производству природного урана, рассчитывает сохранить свой статус надежного партнера французской атомной промышленности. Во время визита президента Макрона в Астану в ноябре прошлого года наши страны выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества в сферах редкоземельных металлов, возобновляемой энергии и гражданской атомной энергетики, что открывает новые перспективы для расширения нашего стратегического партнерства. Положительный исход недавнего общенационального референдума по вопросу строительства первой в независимом Казахстане атомной электростанции закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Безусловно, это также будет способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности", – считает Токаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что Казахстан всегда ведет проактивную, прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами.





"Мы рассчитываем на работу с Францией, которая пользуется бесспорным авторитетом на международной арене и имеет большой дипломатический опыт. Вместе мы сможем внести свою лепту в построение стабильного и процветающего мира, гарантируя безопасное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и всеобщий прогресс. Именно с таким видением, по приглашению президента Французской Республики, я совершаю свой государственный визит в Париж, первый в истории наших отношений", – заключил Токаев.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом.

