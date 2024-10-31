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Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию

Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 22:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала 31 октября Акорда, в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.


"Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. 

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