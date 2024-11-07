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Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана

Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:10 Фото: primeminister.kz
Сенаторы назначили Ляззат Суйндик членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2024 года рассказал руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай.

"На заседании Сената депутаты поддержали кандидатуру Ляззат Суйндик на должность члена ЦИК, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам", – написал он в своем Telegram-канале.

Ляззат Суйндик окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Стипендиат программы "Болашак", обучалась в Университете Шеффилд в Великобритании.

"Имеет большой опыт работы в сфере коммуникаций, долгое время работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве информации и Агентстве "Хабар", – добавил Максим Споткай.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в Центральной избирательной комиссии РК:

  • освободил Сабилу Мустафину и Константина Петрова от должности членов ЦИК;
  • назначил Азамата Айманакумова и Михаила Бортника новыми членами Центризбиркома.

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