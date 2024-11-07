Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана
Фото: primeminister.kz
Сенаторы назначили Ляззат Суйндик членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом 7 ноября 2024 года рассказал руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай.
"На заседании Сената депутаты поддержали кандидатуру Ляззат Суйндик на должность члена ЦИК, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам", – написал он в своем Telegram-канале.
Ляззат Суйндик окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Стипендиат программы "Болашак", обучалась в Университете Шеффилд в Великобритании.
"Имеет большой опыт работы в сфере коммуникаций, долгое время работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве информации и Агентстве "Хабар", – добавил Максим Споткай.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в Центральной избирательной комиссии РК:
- освободил Сабилу Мустафину и Константина Петрова от должности членов ЦИК;
- назначил Азамата Айманакумова и Михаила Бортника новыми членами Центризбиркома.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript