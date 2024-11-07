Токаев провел перестановки в ЦИК
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, и назначил новых, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 7 ноября 2024 года, из документов, опубликованных на сайте Акорды.
Так, указами главы государства освобождены от должности члена Центральной избирательной комиссии РК:
Другими указами президента назначены членами ЦИК РК:
- Айманакумов Азамат Максотович;
- Бортник Михаил Михайлович.
Сабила Мустафина и Константин Петров
Фото: election.gov.kz
Мустафина и Петров были назначены членами Центральной избирательной комиссии РК в сентябре 2021 года.
Михаил Бортник
Фото: gov.kz
Новый член ЦИК РК Михаил Бортник с ноября 2022 года занимал должность члена Высшей аудиторской палаты РК.
Новость дополняется...
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript