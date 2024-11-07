Токаев провел перестановки в ЦИК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, и назначил новых, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября 2024 года, из документов, опубликованных на сайте Акорды.

Так, указами главы государства освобождены от должности члена Центральной избирательной комиссии РК:

Другими указами президента назначены членами ЦИК РК:

Айманакумов Азамат Максотович;

Бортник Михаил Михайлович.

Сабила Мустафина и Константин Петров

Фото: election.gov.kz

Мустафина и Петров были назначены членами Центральной избирательной комиссии РК в сентябре 2021 года.

Михаил Бортник

Фото: gov.kz

Новый член ЦИК РК Михаил Бортник с ноября 2022 года занимал должность члена Высшей аудиторской палаты РК.

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