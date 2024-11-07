Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев провел перестановки в ЦИК

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, и назначил новых, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября 2024 года, из документов, опубликованных на сайте Акорды.

Так, указами главы государства освобождены от должности члена Центральной избирательной комиссии РК:

Другими указами президента назначены членами ЦИК РК:

Сабила Мустафина и Константин Петров

Токаев провел перестановки в ЦИК, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:03

Фото: election.gov.kz

Мустафина и Петров были назначены членами Центральной избирательной комиссии РК в сентябре 2021 года.

Михаил Бортник

Токаев провел перестановки в ЦИК, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:03

Фото: gov.kz

Новый член ЦИК РК Михаил Бортник с ноября 2022 года занимал должность члена Высшей аудиторской палаты РК.

Новость дополняется...

Читайте также

Токаев поздравил Трампа с убедительной победой
Токаев поздравил Трампа с убедительной победой
Токаев в Бишкеке: опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ
Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ
Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
Динара Халдарова
Молния 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: