#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
События

Президент назначил членов ЦИК

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:22 Фото: Zakon.kz
23 сентября 2026 года президент назначил членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды, указами главы государства:

Айманакумов Азамат Максотович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Бортник Михаил Михайлович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Ерман Мухтар Тилдабекулы назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Жанабилова Асель Булатказыевна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Суйндык Ляззат Кенескызы назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Утемисов Шавхат Анесович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана
10:10, 07 ноября 2024
Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, подписание
09:03, 07 ноября 2024
Токаев провел перестановки в ЦИК
Сенат Парламента РК
10:22, 07 ноября 2024
Сенат прекратил полномочия члена ЦИК Анастасии Щегорцовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 на Азиаде-2026
09:54, Сегодня
Баскетболисты Казахстана проиграли Филиппинам, но вышли в плей-офф Азиады-2026
Алексей Луценко на Азиаде
09:44, Сегодня
Алексей Луценко завоевал шестое "золото" на Азиаде и планирует завершить карьеру
Сарвиноз Миркадирова на Азиаде-2026
09:41, Сегодня
Знаменосец сборной Казахстана Сарвиноз Миркадирова проиграла в первом же матче на Азиаде
Фёдоров на трассе групповой гонки Азиады
09:40, Сегодня
Казахстанский велогонщик Фёдоров проиграл Луценко, но завоевал "серебро" Азиады в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: