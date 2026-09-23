Президент назначил членов ЦИК
Фото: Zakon.kz
23 сентября 2026 года президент назначил членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению Акорды, указами главы государства:
Айманакумов Азамат Максотович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Бортник Михаил Михайлович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Ерман Мухтар Тилдабекулы назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Жанабилова Асель Булатказыевна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Суйндык Ляззат Кенескызы назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Утемисов Шавхат Анесович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
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