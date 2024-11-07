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Токаев о визите Путина в Казахстан: Мы серьезно готовимся

Токаев о визите Путина в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Астану с рабочим визитом. Об этом 7 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

"Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале Акорды.

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента России в Казахстан.

"К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Токаев о визите Путина в Казахстан: Мы серьезно готовимся, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:01

Фото: akorda.kz

В свою очередь Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран

Токаев о визите Путина в Казахстан: Мы серьезно готовимся, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:01

Фото: akorda.kz

Глава МИД России выразил признательность президенту Касым-Жомарту Токаеву за организацию в Астане научно-практической конференции, посвященной 80-летию МГИМО, которая получила широкий резонанс в дипломатических кругах и СМИ.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур и интеграционных объединений.

Токаев о визите Путина в Казахстан: Мы серьезно готовимся, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:01

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что президент России прилетит в Казахстан. Государственный визит Владимира Путина запланирован на 27 ноября 2024 года.

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