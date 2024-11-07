Президент России прилетит в Казахстан

В ноябре 2024 года запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, во время переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Государственный визит Путина запланирован на 27 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.