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Токаев направил телеграмму султану Омана

Токаев направил телеграмму султану Омана, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:03 Фото: akorda.kz
18 ноября президент Казахстана направил телеграмму поздравления султану Омана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем султаната Омана.

"В телеграмме глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.

15 ноября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости.

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