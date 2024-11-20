Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с Генеральным консулом Германии Маттиасом Кислером

Ерболат Досаев встретился с новым Генеральным консулом ФРГ в Алматы Маттиасом Кислером, вступившим в должность в августе текущего года.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, привлечение инвестиций и технологий в обрабатывающую промышленность, здравоохранение, экологию и цифровизацию. В частности, рассмотрены вопросы строительства завода по производству теплоизоляционных материалов общей стоимостью 75 млрд тенге и созданием 300 рабочих мест, который реализует инвестор из Германии на территории индустриальной зоны Алматы. Также обсуждена возможность размещения регионального сервисного хаба одной из ведущих транснациональных компаний, которая занимается производством оборудования и компонентов для энергетической отрасли. Предполагается, что данный хаб будет оказывать сервисную поддержку отраслевым компаниям в странах Центральной Азии и Кавказа.

В целом взаимный товарооборот традиционно остается на высоком уровне, составив за 9 месяцев т.г. более 1 млрд долларов США. На сегодня в Алматы действует 396 предприятий с участием немецкого капитала, или треть всех расположенных в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимоотношений и выразили готовность к реализации ряда совместных проектов.

Фото: акимат города Алматы