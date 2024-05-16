Аким Алматы встретился с генеральными и почетными консулами в РК

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с генеральными и почетными консулами иностранных государств в Казахстане обсуждены вопросы привлечения инвестиций в приоритетные бизнес-проекты.

Глава города отметил, что Алматы – культурный, научный, деловой и финансовый центр Казахстана, на долю которого приходится пятая часть экономики (20,6% в 2023 году) и более четверти всех доходов бюджета РК (26,2% в 2023 году), а также призвал участников встречи к всестороннему взаимодействию в вопросах расширения делового партнерства. Город открыт для сотрудничества с инвесторами в реализации крупномасштабных, инфраструктурных и экологических проектов в рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

Отмечая перспективные направления для инвестиций, Ерболат Досаев рассказал о планах по созданию системы скоростного общественного транспорта и расширению на 40% территории Индустриальной зоны Алматы, где развиваются крупные инновационные производства (сегодня общая площадь ИЗА составляет 490 га). Для обеспечения устойчивого экономического роста акцент будет сделан на создании рабочих мест с высокой производительностью труда в приоритетных отраслях экономики (обрабатывающая промышленность, туризм, IT и креативные индустрии). Особое внимание будет уделено реализации зеленых проектов и инициатив по улучшению качества воздуха и снижению уровня загрязнения в городе, цифровых проектов в контексте создания Смарт сити, а также строительству и оснащению современным оборудованием объектов здравоохранения и образования.

Для поддержки инвесторов в июне этого года откроется городской фронт-офис Almaty Business Development Center, где консультационные услуги предоставляются по принципу одного окна (One-Stop Shop). Кроме того, в Алматы есть особенная возможность выпуска зеленых облигаций для финансирования инфраструктурных и экологических проектов, отвечающих стандартам устойчивого развития.





Фото: акимат города Алматы





На встрече с приветственными словами выступили и. о. руководителя представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы Исламбек Раимов, генеральные консулы КНР, Ирана, Турции, Франции, председатель правления республиканского общественного объединения "Общество почетных консулов" Денис Ван ден Вейх, а также почетные консулы Нидерландов, Словении, Чехии, Швеции.

Участники совещания отметили динамичность темпов экономического развития Алматы за последние годы и высокий потенциал для расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и развитию дружественных отношений.