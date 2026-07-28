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Политика

Назначен новый аким Аксу

аким Аксу Ануарбек Аманов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:35 Фото: Валерия Бугаева
Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива представил нового акима города Аксу. Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, проинформировали в пресс-службе акима региона, сообщает Zakon.kz.

Открывая встречу, Асаин Байханов поблагодарил Болатбека Шарипова, который покинул пост акима Аксу по состоянию здоровья, за многолетнюю работу и вклад в развитие города.

"По согласованию с Администрацией президента РК, депутатами городского маслихата и распоряжением главы региона акимом города Аксу назначен Ануарбек Аманов".Пресс-служба акима Павлодарской области

Представляя нового руководителя, глава региона обозначил ключевые направления дальнейшего развития города.

"Аксу – один из основных промышленных центров Павлодарской области, обеспечивающий около 17% общего объема промышленного производства региона. Сегодня главная задача – не только сохранить темпы развития, но и создать современную и комфортную среду для жизни горожан", – подчеркнул Асаин Байханов.

В числе приоритетных задач названа модернизация коммунальной инфраструктуры: повышение надежности системы теплоснабжения города, дальнейшая модернизация сетей водоснабжения и канализации, строительство тепловых сетей в пос. Аксу, качественная и своевременная подготовка к отопительному сезону и завершение работ по запуску и вводу в эксплуатацию новой городской котельной с устранением всех выявленных замечаний.

аким Аксу Ануарбек Аманов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:35

Фото Валерия Бугаева

Отдельный блок поручений касается благоустройства. В течение двух лет необходимо привести в порядок все дворовые территории, обновить асфальтовое покрытие основных магистралей и тротуаров, а также полностью заасфальтировать улицы частного сектора. Кроме этого, поручено обеспечить своевременную реализацию проектов по реконструкции центрального парка, строительству бассейна и продолжить комплексное озеленение города.

Особое внимание глава региона уделил социальной сфере. В здравоохранении необходимо усилить работу по привлечению медицинских кадров и реализовать проект реконструкции Аксуской городской больницы. Кроме того, поставлена задача приступить к проектированию с последующим строительством инклюзивного детского сада и других востребованных социальных объектов.

Подводя итоги встречи, Асаин Байханов отметил высокий потенциал Аксу и заверил, что областной акимат продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию города.

"У Аксу большой потенциал для дальнейшего роста. Со своей стороны мы будем оказывать необходимую поддержку в решении ключевых задач. Желаю Ануарбеку Дуйсембаевичу успехов в работе на благо жителей города", – сказал Асаин Байханов.

Ануарбек Аманов родился в 1986 году. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "Автомобиле- и тракторостроение", в 2020 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2009 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара. В 2009–2023 годах работал в отделе жилищной инспекции, где прошел путь от главного специалиста до руководителя. В 2023-2024 годах занимал должность заместителя акима Экибастуза, до настоящего назначения был заместителем акима Павлодара.

аким Аксу Ануарбек Аманов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:35

Фото Валерия Бугаева

Болатбек Шарипов был назначен акимом Аксу 21 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Нурлана Дюсимбинова, который был освобожден от должности акима Аксу по собственному желанию.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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