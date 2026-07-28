назначен новый аким Аксу

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива представил нового акима города Аксу. Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, проинформировали в пресс-службе акима региона, сообщает Zakon.kz.

Открывая встречу, Асаин Байханов поблагодарил Болатбека Шарипова, который покинул пост акима Аксу по состоянию здоровья, за многолетнюю работу и вклад в развитие города.

"По согласованию с Администрацией президента РК, депутатами городского маслихата и распоряжением главы региона акимом города Аксу назначен Ануарбек Аманов". Пресс-служба акима Павлодарской области

Представляя нового руководителя, глава региона обозначил ключевые направления дальнейшего развития города.

"Аксу – один из основных промышленных центров Павлодарской области, обеспечивающий около 17% общего объема промышленного производства региона. Сегодня главная задача – не только сохранить темпы развития, но и создать современную и комфортную среду для жизни горожан", – подчеркнул Асаин Байханов.

В числе приоритетных задач названа модернизация коммунальной инфраструктуры: повышение надежности системы теплоснабжения города, дальнейшая модернизация сетей водоснабжения и канализации, строительство тепловых сетей в пос. Аксу, качественная и своевременная подготовка к отопительному сезону и завершение работ по запуску и вводу в эксплуатацию новой городской котельной с устранением всех выявленных замечаний.

Фото Валерия Бугаева

Отдельный блок поручений касается благоустройства. В течение двух лет необходимо привести в порядок все дворовые территории, обновить асфальтовое покрытие основных магистралей и тротуаров, а также полностью заасфальтировать улицы частного сектора. Кроме этого, поручено обеспечить своевременную реализацию проектов по реконструкции центрального парка, строительству бассейна и продолжить комплексное озеленение города.

Особое внимание глава региона уделил социальной сфере. В здравоохранении необходимо усилить работу по привлечению медицинских кадров и реализовать проект реконструкции Аксуской городской больницы. Кроме того, поставлена задача приступить к проектированию с последующим строительством инклюзивного детского сада и других востребованных социальных объектов.

Подводя итоги встречи, Асаин Байханов отметил высокий потенциал Аксу и заверил, что областной акимат продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию города.

"У Аксу большой потенциал для дальнейшего роста. Со своей стороны мы будем оказывать необходимую поддержку в решении ключевых задач. Желаю Ануарбеку Дуйсембаевичу успехов в работе на благо жителей города", – сказал Асаин Байханов.

Ануарбек Аманов родился в 1986 году. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "Автомобиле- и тракторостроение", в 2020 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2009 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара. В 2009–2023 годах работал в отделе жилищной инспекции, где прошел путь от главного специалиста до руководителя. В 2023-2024 годах занимал должность заместителя акима Экибастуза, до настоящего назначения был заместителем акима Павлодара.

Фото Валерия Бугаева

Болатбек Шарипов был назначен акимом Аксу 21 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Нурлана Дюсимбинова, который был освобожден от должности акима Аксу по собственному желанию.