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Олжас Бектенов после поручения Токаева провел совещание по ситуации вокруг Украины

Олжас Бектенов после поручения Токаева провел совещание по ситуации вокруг Украины, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 09:34 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 22 ноября 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Касым-Жомарта Токаева о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Совещание прошло с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Также глава правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов.

Внимание, как отмечает пресс-служба главы правительства, уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.

В заключении сказано, что руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

Вечером 21 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Также он добавил, что "Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров".

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Олжас Бектенов Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан Украина Бектенов Олжас 2024 год
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