Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 00:36 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка", – говорится в сообщении.

Он также отметил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине. Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт отреагировала на выступление и заявила о том, что вновь избранный президент стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов. 

Читайте также

назначен новый аким Аксу
Назначен новый аким Аксу
Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу
Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу
Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером
Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером
Елена Беляева
Россия Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Казахстан Украина 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: