Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка", – говорится в сообщении.

Он также отметил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине. Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт отреагировала на выступление и заявила о том, что вновь избранный президент стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов.