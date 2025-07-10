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Политика

После поручения Токаева Бектенов провел совещание

Бектенов, провел совещание, поручения Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 17:58 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 10 июля 2025 года, провел совещание о ходе исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева в туристической сфере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы главы правительства, заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова о ситуации на побережье озера Алаколь, а также по организации летнего отдыха и условиям, созданным в турзонах страны, включая вопросы туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности.

В итоге премьер-министр поручил акимам регионов и министрам усилить работу. Также дан ряд поручений.


"Для координации работ на местах по оперативному устранению замечаний, обозначенных главой государства, заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев направляется в регионы", – уточнили в пресс-службе.

По итогам будет внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы развития Алматинского горного кластера. Данный проект входит в перечень важнейших инвестиционных инициатив. На начальном этапе запланированы инфраструктурные работы, среди которых строительство линий электроснабжения, канализации, газоснабжения и автодорог, а также благоустройство прилегающих территорий и далее в целом создание условий для формирования курорта мирового класса.

Проект также предусматривает развитие летней инфраструктуры, внедрение принципов устойчивого развития, цифрового мониторинга окружающей среды и обеспечение инклюзивности объектов.

Ранее Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь. Президент поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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