Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан
Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года в Акорде перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером, союзником России в очень непростое время, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев обсудил предстоящую повестку переговоров и прокомментировал публикацию статей об отношениях двух стран в казахстанских и российских СМИ.
"Я внимательно прочитал вашу статью сегодня в СМИ Казахстана. Благодарю вас. В свою очередь я тоже опубликовал свою статью в российских СМИ. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон, изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.
Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".
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