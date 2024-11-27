Токаев озвучил, что обсуждалось в узком формате с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года провел переговоры в узком составе с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Токаев озвучил, что рад приветствовать гостей в Астане.

"Вновь выражаем признательность за решение совершить государственный визит, как я уже отметил, он имеет большое значение с точки зрения расширения и углубления нашего стратегического партнерства. Только что в узком формате мы очень подробно и в деловой атмосфере обсудили буквально все вопросы, которые находятся на повестке дня. Повестка дня обширная. Что касается нашего сотрудничества, то пришли к единому мнению, как я полагаю", – озвучил глава государства.

Президент РК отметил, что уже дали соответствующие поручения правительствам, и впереди очень большая работа.

"Я, как президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества именно с Российской Федерацией. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Как, впрочем, и других вопросов, будь то серьезные или несерьезные. Коль скоро сотрудничество развивается, то, конечно же, появляются моменты, которые требуют внимания и глав государств, и руководителей правительств. Для этого осуществляются подобного рода мероприятия, нацеленные на решение всех существующих вопросов", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня будет подписан целый пакет соглашений: общие заявления, декларации.

"Все это, безусловно, очень важно. Я констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику, и, конечно же, наша задача состоит в том, чтобы оно не снижало свои обороты, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось, и, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии", – закончил глава государства.

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.



О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.