"Нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности" – Токаев

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии. Он обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента Республики Казахстан, глава государства отметил, что стратегические инвестиции в водоэффективное сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии могут повысить устойчивость экономики и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.

"Вода не имеет границ. Она связывает сообщества и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что, следуя этим целям, Казахстан сегодня с большим удовлетворением присоединяется к коалиции One Water Vision, которая призвана сплотить заинтересованные стороны для решения глобального водного кризиса и продвижения интегрированного управления водными ресурсами.

В рамках этих усилий Казахстан при поддержке Организации Объединенных Наций проведет Региональную климатическую конференцию в 2026 году.

Глава государства напомнил участникам форума, что одним из глобальных приоритетов в области устойчивого развития до 2030 года являются водные ресурсы.

Также 3 декабря 2024 года на полях One Water Summit президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.

