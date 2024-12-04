Президент подписал трехлетний бюджет Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября согласились с поправками сенаторов в закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы".

Отмечалось, что Казахстан пересмотрел прогноз доходов республиканского бюджета на 2024 год, снизив его на 2 трлн тенге до 14,1 трлн тенге. Основными факторами стали снижение добычи нефти, сокращение внешнеторгового оборота, уменьшение поступлений НДС, КПН и экспортной пошлины на нефть. Это связано с отсрочкой запуска проекта расширения ТОО "Тенгизшевройл", увеличением возврата НДС, а также изменением мировых цен на металлы. При этом базовые макроэкономические показатели остаются стабильными: цена на нефть – 80 долларов за баррель, курс тенге – 460 за доллар, инфляция прогнозируется в пределах 6-8%.

Также законом с 1 января 2025 года установлены минимальный размер заработной платы, пенсии, а также месячный расчетный показатель: