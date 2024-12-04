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Президент подписал трехлетний бюджет Казахстана

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 19:20 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября согласились с поправками сенаторов в закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы".

Отмечалось, что Казахстан пересмотрел прогноз доходов республиканского бюджета на 2024 год, снизив его на 2 трлн тенге до 14,1 трлн тенге. Основными факторами стали снижение добычи нефти, сокращение внешнеторгового оборота, уменьшение поступлений НДС, КПН и экспортной пошлины на нефть. Это связано с отсрочкой запуска проекта расширения ТОО "Тенгизшевройл", увеличением возврата НДС, а также изменением мировых цен на металлы. При этом базовые макроэкономические показатели остаются стабильными: цена на нефть – 80 долларов за баррель, курс тенге – 460 за доллар, инфляция прогнозируется в пределах 6-8%.

Также законом с 1 января 2025 года установлены минимальный размер заработной платы, пенсии, а также месячный расчетный показатель:

  • минимальная зарплата составит 85 тыс. тенге (как и в 2024 году);
  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);
  • минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);
  • величина прожиточного минимума – 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);
  • минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).

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