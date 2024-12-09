Депутаты Парламента приняли участие в заседании ПА ОДКБ

9 декабря делегация Парламента во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Мажилиса, в своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ.

"Благодаря слаженной совместной работе с партнерами, все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. На встрече в Астане президенты наших стран дали высокую оценку мероприятиям, проведенным в ходе казахстанского председательства, и приняли ряд важных документов, направленных на дальнейшее развитие организации. Мы признательны партнерам за поддержку в их успешной реализации. Уверен, в тесной координации и при взаимном учете интересов мы продолжим наш общий курс на последовательное развитие и укрепление парламентского измерения ОДКБ", – сказал спикер Мажилиса.

В период казахстанского председательства ОДКБ углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности.

Фото: Талгат Таныбаев

Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. В октябре этого года в Москве состоялась традиционная встреча в формате ОДКБ – СНГ – ШОС, на которой было отмечено совпадение базовых политических принципов и уставных положений этих организаций.

В 2024 году исполнилось 20 лет как ОДКБ получила статус наблюдателя ООН. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.

Фото: Талгат Таныбаев

В ходе своего выступления спикер Мажилиса отметил, что Парламентская Ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.

За последние годы ассамблея приняла ряд важных модельных законодательных актов, охватывающих ключевые аспекты коллективной безопасности. В частности, были приняты документы в сфере информационной и биологической безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия незаконному обороту наркотиков.

Фото: Талгат Таныбаев

Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.

По итогам заседания было принято обращение Парламентской Ассамблеи ОДКБ, приуроченное к предстоящему юбилею.

В рамках мероприятий Парламентской Ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.

Фото: Талгат Таныбаев

На следующий год председательство в ОДКБ переходит к Кыргызской Республике.

В заседании, наряду с казахстанской стороной, приняли участие делегации во главе с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым, председателем Маджилиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзода, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов и представители Республики Сербия, Алжирской Народной Демократической Республики, Исламской Республики Иран.