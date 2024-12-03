Назначен новый аким Арыси

По согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города указом акима Туркестанской области Кайсар Манкараев назначен акимом Арыси, сообщает Zakon.kz.

3 декабря 2024 года глава региона Дархан Сатыбалды представил нового акима активу города и дал ряд поручений.

"Сегодня мы собрались в связи с кадровыми изменениями в городе. Аким города Арысь Гульжан Мамыткызы, в связи с переходом на другую работу, освобождена от занимаемой должности. Гульжан Мамыткызы зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель и внесла значительный вклад в развитие города. Мы выражаем ей благодарность. Сегодня на должность акима города назначен новый человек. Основные направления области – это развитие производства, открытие новых рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение экономики и улучшение благосостояния населения. Кайсар Закирулы должен активно работать в этих направлениях. Необходимо полностью использовать логистический потенциал города Арысь и превратить его в промышленно развитый город. Важно также реализовать программу "Таза Қазақстан" и благоустройство региона", – отметил Дархан Сатыбалды.

Кайсар Манкараев родился 9 апреля 1979 года. Образование высшее. Специальности: бухгалтерский учет и аудит, правоведение. Стаж работы в государственной службе: 16 лет девять месяцев.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году в Шымкенте, работая кассиром, менеджером и экономистом в ТОО "Береке".

С 2004 года работал ведущим специалистом отдела мониторинга неплатежеспособных предприятий Комитета по работе с должниками Министерства финансов РК.

В период с 2005 по 2010 год трудился в органах Агентства РК по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями. С 2010 по 2016 год занимал должности заместителя директора Республиканского государственного казенного предприятия "Дирекция административных зданий Парламента Республики Казахстан", работал заместителем акима города Уральска.

С 2016 по 2022 год был руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, советником акима столицы, а также руководителем управления стратегического и бюджетного планирования столицы.

С 2022 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Астаны.

21 ноября 2024 года стало известно о назначении нового акима города Аксу.