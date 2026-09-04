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Политика

Назначен новый аким города Текели

аким Текели, аким области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:42 Фото: gov.kz
Сегодня, 4 сентября 2026 года, по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата акимом города Текели назначен 44-летний Айдос Бекетаев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата области Жетысу, до назначения он занимал должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Нового руководителя представил активу Текели аким области Бейбит Исабаев.

На совещании с активом Исабаев выразил благодарность Алмасу Адилю, проработавшему 4 года акимом Текели и освобожденному от должности в связи с переходом на другую работу, за вклад в социально-экономическое развитие города.

акимы, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:42

Фото: gov.kz

Далее глава региона обозначил основные задачи нового акима: дальнейшее развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Отдельно поручено усилить работу по развитию туризма и качественно завершить реализуемые инфраструктурные проекты.

Айдос Бекетаев более 16 лет проработал в государственных органах. Деятельность на государственной службе начал в 2010 году с главного специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела благоустройства, руководителем отдела коммунального хозяйства аппарата акима, заместителем акима Турксибского района Алматы.

Сегодня был также назначен новый аким Алматинской области. Им стал Чингис Аринов. Ранее, с 11 июня 2022 года, должность акима Алматинской области занимал Марат Султангазиев. 4 сентября 2026 года указом главы государства он был освобожден от этой должности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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