Сенат одобрил ратификацию займов от международных банков для финансирования дефицита бюджета

Депутаты Сената на пленарном заседании 12 декабря 2024 года одобрили ратификацию Соглашения о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития, сообщает Zakon.kz.

Азиатский банк развития предоставляет Казахстану займ в сумме 52,3 млрд йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Как сообщил сенатор Сергей Карплюк, закон направлен на заимствование Казахстаном у Азиатского банка развития средств с целью обеспечения финансирования дефицита бюджета текущего года, который прогнозируется в размере 3,6 трлн тенге или 2,7% к ВВП страны.

"Из 3,6 триллиона тенге на сегодня 3 триллиона уже профинансировали за счет выпуска ценных бумаг на внутреннем рынке. У нас осталось порядка 600 миллиардов тенге, которые нам необходимо профинансировать", – сказал Сергей Карплюк.

Также Сенат ратифицировал Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития. Банк предоставляет Казахстану займ в сумме 85 млрд йен со сроком погашения до 15 сентября 2034 года, включая льготный период до 15 марта 2029 года.

Кроме того, Сенат ратифицировал Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Банк предоставляет Казахстану займ в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Средства займов позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя.

Ранее соглашения о займах от международных банков ратифицировал Мажилис.