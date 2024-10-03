Сенат ратифицировал Соглашение об обмене биологическим материалом

Депутаты Сената РК на пленарном заседании 3 октября одобрили ратификацию Соглашения об обмене биологическим материалом, сообщает Zakon.kz.

Соглашение об обмене биологическим материалом подписано 20 мая 2022 года в городе Минске.

"Данный закон является важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества в области биологических исследований. Это также позволит объединить усилия государств – участников СНГ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных", – сказал депутат Сената РК Сакен Арубаев.

Ратификация Соглашения обеспечит взаимодействие научных учреждений с зарубежными партнерами, обмен биологическими материалами в соответствии с международными стандартами и требованиями. Подключение к глобальной сети обмена биологическим материалом позволит национальным исследовательским учреждениям страны получить доступ к уникальным образцам и проводить совместные исследования с ведущими мировыми лабораториями.

Биоматериалы будут передаваться на безвозмездной основе. Они не будут использоваться в коммерческих целях. По окончании любых исследований получатель обязуется уведомить поставщика о результатах проведения исследований. Биоматериал используется получателем только в рамках соглашения и он обязуется утилизировать все отходы.

Ранее Соглашение об обмене биологическим материалом ратифицировал Мажилис.