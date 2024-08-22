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Указ о награждении шахтеров подписал Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении 107 шахтеров. Об этом 22 августа 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что группа работников отрасли награждена государственными наградами "в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства".

"В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человека", – говорится в указе.

14 августа 2024 года указом Касым-Жомарта Токаева государственными наградами была награждена группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже.

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