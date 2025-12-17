Токаев наградил ряд энергетиков орденами и медалями
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 декабря 2025 года, подписал указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.
За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны Токаев наградил:
орденом "Отан"
- Абитаева Есбергена Абитаевича – ветерана труда, Алматы.
орденом "Парасат"
- Атакулова Ермаханбета Тиллабековича – управляющего директора АО "KEGOC", Астана.
- Сулейменова Серика Жусиповича – советника председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", Кызылординская область.
орденом "Құрмет"
- Асрепова Миржана Гумаровича – ветерана труда, Астана.
- Бузава Әбжәлі Мавленұлы – мастера ГКП "Жылу", Туркестанская область.
- Кожина Мурата Кабиденовича – ветерана труда, Акмолинская область.
- Нурмуханбетова Ержана Абитаевича – старшего диспетчера АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", область Жетысу.
- Рау Владимира Александровича – ветерана труда, Павлодарская область.
- Хвана Александра Федоровича – ветерана труда, Мангистауская область.
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
- Вашкеля Ивана Вацлавовича – электрослесаря ПС-220кВ "Мүсірепов" Петропавловских ТЭС филиала "Акмолинские межсистемные электрические сети" АО "КЕGОС", Северо-Казахстанская область.
- Есжанова Амандыка Уразгалиевича – слесаря-ремонтника ТЭЦ-1 ТОО "МАЭК", Мангистауская область.
- Жамалакова Канатбека Ердилдаевича – мастера Мойынкумского РЭС ТОО "Жамбылские электрические сети", Жамбылская область.
- Колесникова Сергея Викторовича – электрослесаря ТОО "Текелийский энергокомплекс", область Жетысу.
- Сисекенова Кайргали Жумаевича – водителя ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания".
- Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщика-водителя ТОО "Энергосистема", Актюбинская область.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Азангулова Куаныша Орынбайулы – слесаря ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", Восточно-Казахстанская область.
- Акбаева Жандарбека Садыровича – электромонтера ТОО "СКЗ-U", Кызылординская область.
- Бекмаганбетова Фазылбека Кайлевича – электрослесаря ПС 220кВ АО "KEGOC", Костанайская область.
- Бернгардт Ольгу Владимировну – мастера подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО "Қарағанды Жарық".
- Волкова Дмитрия Геннадьевича – электрогазосварщика сетевого района №1 ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", Северо-Казахстанская область.
- Гибадулина Равиля Сибагатулловича – машиниста котлов АО "Астана-Энергия", Астана.
- Елеманову Алию Аликовну – профессора НАО "Алматинский университет энергетики и связи", город Алматы.
- Калинину Татьяну Васильевну – машиниста паровых турбин ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" ТОО "Kazakhmys Energy", Карагандинская область.
- Капеза Ерқаната Жандарбекұлы – машиниста тепловоза АО "Евроазиатская энергетическая компания", Павлодарская область.
- Каратаева Болатбека Джанибековича – оператора ГКП "КызылордаТеплоЭлектроЦентр".
- Кенжеева Абдуали Бурхановича – обходчика гидротехнических сооружений АО "Шардаринская ГЭС", Туркестанская область.
- Мелентьева Андрея Ивановича – электрогазосварщика Ульбинского РЭС АО "Шығыс Жылу", Восточно-Казахстанская область.
- Темникову Евгению Геннадьевну – главного инженера ГКП "Талғар Жылу", Алматинская область.
Материал по теме
Казахстан должен стать энергетической державой – Токаев
Кроме того, Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Глава государства указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript