Токаев наградил ряд энергетиков орденами и медалями

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 декабря 2025 года, подписал указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны Токаев наградил:

орденом "Отан"

Абитаева Есбергена Абитаевича – ветерана труда, Алматы.

орденом "Парасат"

Атакулова Ермаханбета Тиллабековича – управляющего директора АО "KEGOC", Астана.

Сулейменова Серика Жусиповича – советника председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", Кызылординская область.

орденом "Құрмет"

Асрепова Миржана Гумаровича – ветерана труда, Астана.

Бузава Әбжәлі Мавленұлы – мастера ГКП "Жылу", Туркестанская область.

Кожина Мурата Кабиденовича – ветерана труда, Акмолинская область.

Нурмуханбетова Ержана Абитаевича – старшего диспетчера АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", область Жетысу.

Рау Владимира Александровича – ветерана труда, Павлодарская область.

Хвана Александра Федоровича – ветерана труда, Мангистауская область.

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Вашкеля Ивана Вацлавовича – электрослесаря ПС-220кВ "Мүсірепов" Петропавловских ТЭС филиала "Акмолинские межсистемные электрические сети" АО "КЕGОС", Северо-Казахстанская область.

Есжанова Амандыка Уразгалиевича – слесаря-ремонтника ТЭЦ-1 ТОО "МАЭК", Мангистауская область.

Жамалакова Канатбека Ердилдаевича – мастера Мойынкумского РЭС ТОО "Жамбылские электрические сети", Жамбылская область.

Колесникова Сергея Викторовича – электрослесаря ТОО "Текелийский энергокомплекс", область Жетысу.

Сисекенова Кайргали Жумаевича – водителя ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания".

Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщика-водителя ТОО "Энергосистема", Актюбинская область.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Азангулова Куаныша Орынбайулы – слесаря ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", Восточно-Казахстанская область.

Акбаева Жандарбека Садыровича – электромонтера ТОО "СКЗ-U", Кызылординская область.

Бекмаганбетова Фазылбека Кайлевича – электрослесаря ПС 220кВ АО "KEGOC", Костанайская область.

Бернгардт Ольгу Владимировну – мастера подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО "Қарағанды Жарық".

Волкова Дмитрия Геннадьевича – электрогазосварщика сетевого района №1 ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", Северо-Казахстанская область.

Гибадулина Равиля Сибагатулловича – машиниста котлов АО "Астана-Энергия", Астана.

Елеманову Алию Аликовну – профессора НАО "Алматинский университет энергетики и связи", город Алматы.

Калинину Татьяну Васильевну – машиниста паровых турбин ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" ТОО "Kazakhmys Energy", Карагандинская область.

Капеза Ерқаната Жандарбекұлы – машиниста тепловоза АО "Евроазиатская энергетическая компания", Павлодарская область.

Каратаева Болатбека Джанибековича – оператора ГКП "КызылордаТеплоЭлектроЦентр".

Кенжеева Абдуали Бурхановича – обходчика гидротехнических сооружений АО "Шардаринская ГЭС", Туркестанская область.

Мелентьева Андрея Ивановича – электрогазосварщика Ульбинского РЭС АО "Шығыс Жылу", Восточно-Казахстанская область.

Темникову Евгению Геннадьевну – главного инженера ГКП "Талғар Жылу", Алматинская область.

Материал по теме Казахстан должен стать энергетической державой – Токаев

Кроме того, Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Глава государства указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.