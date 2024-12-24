Акорда раскрыла детали телефонного разговора Токаева с Алиевым

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Zakon.kz.

Акорда раскрыла и другие детали телефонного разговора.

Согласно сообщению, глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.

Кроме того, президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В заключении разговора отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.

Сегодня, 24 декабря 2024 года, Алиеву исполнилось 63 года. Стоит отметить, что Ильхам Алиев пять раз побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013, 2018 и 2024 годах).