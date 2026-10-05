Президенты Казахстана и Таджикистана провели телефонный разговор
Это произошло во время телефонного разговора, подробности которого раскрыли в Telegram-канале Акорды:
"Президент Казахстана отметил исторический вклад Эмомали Рахмона в становление суверенного Таджикистана, обеспечение мира и согласия в стране, его долгосрочного прогресса. Глава нашего государства дал высокую оценку роли лидера Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, основанных на многовековых узах дружбы и взаимной поддержке".
Как сообщается, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества по всему спектру межгосударственного взаимодействия.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих встреч.
Сегодня, 5 октября 2026 года, Эмомали Рахмону исполнилось 74 года.
9 сентября 2026 года глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана. В ней Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона и его соотечественников с 35-летием Независимости Республики Таджикистан.