Президенты Казахстана и Таджикистана провели телефонный разговор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа, сообщает Zakon.kz.

Это произошло во время телефонного разговора, подробности которого раскрыли в Telegram-канале Акорды:

"Президент Казахстана отметил исторический вклад Эмомали Рахмона в становление суверенного Таджикистана, обеспечение мира и согласия в стране, его долгосрочного прогресса. Глава нашего государства дал высокую оценку роли лидера Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, основанных на многовековых узах дружбы и взаимной поддержке".

Как сообщается, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества по всему спектру межгосударственного взаимодействия.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих встреч.

Сегодня, 5 октября 2026 года, Эмомали Рахмону исполнилось 74 года.

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9 сентября 2026 года глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана. В ней Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона и его соотечественников с 35-летием Независимости Республики Таджикистан.