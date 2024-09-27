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Токаев написал Бердымухамедову: о чем говорится в телеграмме

Токаев написал Бердымухамедову: о чем сказано в телеграмме, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:06 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. Президент пожелал Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу – благоденствия и прогресса, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как следует из сообщения Акорды, в своей поздравительной телеграмме за 27 сентября 2024 года Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.

"Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства", – говорится в публикации.

Стоит напомнить, что Сердар Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с 19 марта 2022 года.

Днем ранее, 26 сентября, Токаев принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму. Он также передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Полю Кагаме.

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