Токаев написал Бердымухамедову: о чем говорится в телеграмме
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. Президент пожелал Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу – благоденствия и прогресса, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, как следует из сообщения Акорды, в своей поздравительной телеграмме за 27 сентября 2024 года Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.
"Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства", – говорится в публикации.
Стоит напомнить, что Сердар Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с 19 марта 2022 года.
Днем ранее, 26 сентября, Токаев принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму. Он также передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Полю Кагаме.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript