Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Стоит отметить, что Алиев вылетел из России, где он должен был участвовать в традиционном предновогоднем неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.
Позднее он выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров рухнувшего самолета.
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25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
Также в Казахстане для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, Главный транспортный прокурор.