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Политика

Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:08 Фото: akorda.kz
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря 2024 года вернулся в Баку в связи с крушением в Казахстане самолета азербайджанских авиалиний. Он также выразил соболезнования семьям погибших, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Алиев вылетел из России, где он должен был участвовать в традиционном предновогоднем неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Позднее он выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров рухнувшего самолета.

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25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Также в Казахстане для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, Главный транспортный прокурор.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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